Sperimentazione 5G, flashmob in centro del comitato che chiede lo stop

Nel pomeriggio di sabato una decina di manifestanti hanno dato vita alla protesta nelle strade del centro: "Chiediamo al sindaco di aprire un tavolo partecipativo e di applicare il principio di precauzione"

Si è svolta anche a Prato, nel pomeriggio di sabato 15 giugno, la protesta contro la sperimentazione del 5G, che vede la nostra città tra quelle inserite nel programma del governo. Poco più di una decina di esponenti del movimento Stop5g Prato hanno inscenato un flah mob nelle strade del centro storico chiedendo più informazioni sui rischi sanitari e sul corretto uso dei dispositivi di comunicazione.

"Ad oggi il sindaco di Prato non ha promosso incontri divulgativi e tavoli partecipativi - spiegano i promotori -. Stop5g Prato ne chiede formalmente l'avvio ed invita la cittadinanza a far rispettare un loro diritto di legge. Inoltre Stop5g Prato richiede il principio di precauzione come da Codice dell'Ambiente del 2006 e dal Trattato di Maastricht del 2000 anche solo per minaccia di un potenziale pericolo o in caso di pericoli anche supposti".