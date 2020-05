03.05.2020 h 10:09 commenti

Spegne oggi 100 candeline Marianna, la "nonna" di Cavarzano

Ha lavorato a lungo come operaia a Prato ma non ha mai smesso di vivere nel borgo dell'Alta Val Bisenzio. Il sindaco di Vernio le ha consegnato una pergamena per il secolo di vita



Si chiama Marianna Pieragnoli ed è nata a Cavarzano il 3 maggio 1920. Dei suoi 100 anni, vissuti tutti a Cavarzano (si vede che l’aria di montagna è salutare) ricorda tutto: la guerra, il lavoro in fabbrica, le gioie e i dolori della famiglia. “Una vita di sacrifici – dice Marianna - ma ripagata dall’affetto dei miei cari”. Questa mattina, 3 maggio, il sindaco di Vernio Giovanni Morganti le ha consegnato la pergamena del Comune, con i complimenti e gli auguri di tutta l’amministrazione comunale e della comunità di Vernio. Marianna ha avuto una figlia, due nipoti e anche due bisnipoti ed è ancora lucidissima e autosufficiente. In casa se la cava da sola, con l’aiuto della figlia che vive vicina. Lavorava a Prato come operaia e per tanti anni ha fatto la pendolare, anche sostenendo da sola la famiglia quando il marito è stato a lungo malato.

