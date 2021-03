09.03.2021 h 11:47 commenti

Spedizioni punitive e tentati omicidi: imprenditore arrestato appena sceso dall'aereo in arrivo dalla Cina

I poliziotti della Squadra mobile hanno bloccato a Malpensa il titolare di una grande ditta di trasporto su gomma con sedi logistiche alla stazione centrale di Prato, a Roma e anche all’estero

Appena ha messo piede all’aeroporto di Malpensa di ritorno dalla Cina lo scorso 6 marzo, ha trovato i poliziotti della Squadra mobile di Prato ad attenderlo per arrestarlo in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare per altrettanti episodi in cui viene contestato anche il tentato omicidio e il porto abusivo d’armi. A finire in manette Deping Bao, detto Hudii, classe 1968, titolare di una grande ditta di trasporto su gomma con sedi logistiche alla stazione centrale di Prato, a Roma e anche all’estero, ritenuto rivale di Zhang Naizhong, la figura centrale dell’inchiesta China truck, ora in carcere, per il controllo del trasporto merci delle ditte cinesi di Prato e di Firenze in tutta Europa.

Il primo episodio contestato, su cui ha coordinato le indagini la procura distrettuale di Firenze, è avvenuto all’Osmannoro nel 2017 quando Bao e altri complici hanno aggredito due operai pachistani di una ditta concorrente alleata di Naizhong, che erano andati a caricare merci da un’azienda. A sparare i colpi che hanno ferito, e solo per dinamica non ucciso, entrambi gli operai è stato proprio Bao. L’episodio è una sorta di spedizione punitiva frutto di una sparatoria avvenuta a Prato tre mesi prima in via Roubaix in cui sono stati ritrovati a terra dalla polizia circa 100 bossoli.

Il secondo fatto contestato su cui ha indagato la Procura di Prato e che ha portato il sostituto Lorenzo Gestri a chiedere la custodia in carcere, è la rissa con sparatoria avvenuta alle Cascine di Tavola nel luglio del 2018 per il controllo della prostituzione. In questo caso Bao era stato chiamato dall’amico titolare dell'albergo Luxury, ora in carcere per un’inchiesta specifica, a dargli man forte. Cosa che conferma il forte inserimento di Bao nel contesto criminale cinese.