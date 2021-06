04.06.2021 h 09:43 commenti

Specie esotiche di granchi e cernie sotto il taglio minimo in una pescheria di Prato

E' quanto scoperto dalla guardia costiera di Livorno e dall'Asl in un'attività gestita da cinesi. Il titolare, recidivo, è stato denunciato. Il pesce fuori regola è stato sequestrato

Quindici chili di granchi cinesi vivi appartenenti a una specie esotica altamente invasiva e pericolosi per l'ambiente marino e cernie sotto la taglia minima. E' quanto scoperto in una delle pescherie gestite da cinesi a Prato sottoposte a una serie di controlli degli ispettori pesca della guardia costiera di Livorno e dell'unità Sicurezza alimentare dell'Asl Toscana centro.

Dopo aver visionato la documentazione ed il prodotto ittico esposto nei banchi vendita, è scattato il controllo nel resto dei locali ed è emersa la presenza delle cernie con dimensioni irregolari e dei granchi ‘eriocheir sinensis’. I crostacei sono stati sequestrati e il titolare della pescheria, recidivo per tale violazione, è stato nuovamente denunciato alla procura della Repubblica di Prato.

Edizioni locali collegate: Prato

