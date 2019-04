16.04.2019 h 14:04 commenti

Special team, i campioni pratesi premiati in Palazzo comunale

Eleonora Calabrese, Maria Chiara Scuccimarra e Marco Fiaschi, hanno partecipato ai Mondiali special team di Abu Dhabi salendo sui gradini più alti del podio. Il sindaco Biffoni: "La città è orgogliosa di voi"

Nove medaglie per Eleonora Calabrese, Maria Chiara Scuccimarra e Marco Fiaschi, atleti dello Special team che all’inizio di aprile hanno partecipato ai Mondiali di Abu Dhabi. Un successo importante che è stato riconosciuto anche dall’amministrazione comunale che, questa mattina 16 aprile, ha consegnato una targa ricordo ai tre atleti.

“Tante le medaglie che sono state portate a casa – ha ricordato il sindaco Matteo Biffoni – un orgoglio per la città”. Ancora emozionati e con negli occhi il ricordo di quando sono saliti sul podio, Eleonora, Maria Chiara e Marco si sono commossi nel ricordare le fatiche e le gioie degli ultimi mesi: “Ci siamo allenati tanto – ricordano – e siamo riusciti a portare a casa le medaglie. Ora ci aspettano altre gare, meno importanti, ma sempre impegnative”.

Eleonora al suo secondo mondiale e Maria Chiara che si contraddistingue per la sua grazia, si sono esibite in un complicato esercizio di ginnastica ritmica. Marco, invece, è un nuotatore specializzato nel delfino e nella rana e ha iniziato a gareggiare ad alto livello 20 anni fa ad Abu Dabhi ha ottenuto una medaglia di bronzo. Calabrese ha vinto quattro medaglie d'oro e una d'argento, Scucimarra una d'argento e una di bronzo. I ragazzi hanno consegnato al sindaco il poster della nazionale autografato da loro.

A seguire gli sportivi un team specializzato di allenatori: “Questi tre atleti – ha spiegato Umberto Spinelli presidente dello Special team - sono solo una parte del vasto gruppo di sportivi imegnati in varie discipline, ora stiamo anche organizzando una squadra di calcio”.

Accanto all’impegno dei ragazzi, che passano diverse ore in piscina e in palestra, c’è anche la costanza e l’affetto delle famiglie sempre presenti in tutte le manifestazioni.



