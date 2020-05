28.05.2020 h 14:35 commenti

Spazio polivalente al Politeama, l'assessore Mangani: "Scelta non condivisa". L'idea non piace

L'amministrazione comunale parla di decisione univoca del presidente Nardi: "Prima di qualsiasi trasformazione bisogna approvare il bilancio 2019". L'imprenditore Ossani aveva proposto di riportare nella sala liberty il cinema

La scelta di trasformare il Politeama in uno spazio polivalente( leggi ) fa discutere. Non piace all'assessore alla cultura Simone Mangani che parla di "una scelta c non condivisa del presidente Nardi che snatura la missione sociale del teatro", non piace a molti cittadini che hanno contestato, tramite i canali social, l'idea di trasformare la platea in uno spazio per la movida al chiuso, e non convince neppure Eros Ossani titolare del cinema Eden che aveva chiesto lo spazio per farlo ritornare alla sua funzione originaria di cinema."La decisione di Nardi non è stata condivisa dal Cda –– il comune è socio , anche se minoritario del teatro e non è stato messo al corrente di questa scelta. La funzione del Politeama è quella di essere un teatro e tale deve rimanere. Quindi non è una scelta condivisa, inoltre il presidente Nardi non ha nessuna delega in questo senso".Il Cda sarà convocato nei prossimi giorni per l'approvazione del bilancio a consuntivo del 2019 , fatto questo passaggio entro il 30 giugno verrà presentato all'assemblea dei soci, occasione anche per nominare i rappresentanti dei vari enti soci, tra cui il comune, all'interno del Cda. " A marzo – spiega Mangani - avevo scritto alla direzione per capire come si sarebbe affrontata la stagione 2020/21 la prima senza Roberta Betti. Poi è arrivato il covid e questo renderà ancora più complicata la programmazione. Comunque il bilancio è il primo nodo da affrontare". A preoccupare Mangani anche il rapporto con la Camerata: "Un partner importante per il teatro che in queste condizioni non potrà esibirsi. In ogni caso, la trasformazione degli spazi, deve avvenire anche in conformità con lo statuto dove la missione è quella di fare teatro dal vivo".Perplesso, ma per motivi diverso anche. "Già al tempo di Roberta Betti – spiega – avevo proposto di utilizzare lo spazio come sala cinematografica. E' uno dei teatri più belli d'Italia e sinceramente vederlo trasformato in un posto dove si va solo a bere, è un peccato. Ho cercato anche il presidente Nardi negli ultimi tempi, ma non ho avuto nessuna risposta. anche l'ipotesi di utilizzarlo per la didattica mi sembra improponibile, proprio in base alla mia esperienza personale visto i budget delel scuole".Della questione se ne è occupato anche il Consiglio comunale di oggi con l'assessore Mangani che ha risposto alla question time con primo firmatario il capogruppo del Pd