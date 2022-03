04.03.2022 h 13:33 commenti

Spazi comuni pieni di rifiuti, gli studenti del Keynes obbligati a ripulire con scope e guanti

La decisione del dirigente scolastico dopo un sopralluogo nelle aree esterne della scuola trasformate in discarica. Ma gli studenti protestano: "Non siamo stati noi"

Da studenti a operatori ecologici per ripulire gli spazi comuni della scuola da mozziconi di sigarette, lattine fazzoletti e vari rifiuti.

Il dirigente scolastico del Gramsci Keynes Stefano Pollini, dopo un sopralluogo nelle arre esterne alla scuola trasformate in discarich, ha fornito ai ragazzi guanti scope, sacchetti e una tabella con tutti i turni dell' intera settimana per pulire gli spazi sotto le scale antincendio e gli spazi esterni della scuola vicino al bar. Durante i due intervalli, le classi hanno a disposizione mezzora per risistemare tutto e poi rientrare in aula per seguire le lezioni

"Una decisione - spiega il preside - che ha una funzione educativa e di rispetto. Il personale Ata pulisce regolarmente le aule e i corridoi, ma questa volta i ragazzi hanno esagerato nell'abbandonare i rifiuti e quindi tocca a loro risistemare".

La scelta di Pollini, che è stata comunicata attraverso una circolare inviata a tutte le classi, non è piaciuta agli studenti, alcuni si sono anche rifiutati di imbracciare la scopa e infilarsi i guanti. "Non siamo stati noi a sporcare - è stata la loro risposta - quegli spazi sono frequentati il pomeriggio dalle associazioni sportive che utilizzano la palestra".

Il dirigente scolastico però non è la prima volta che impone ai ragazzi di ripulire. "E' già capitato- spiega - che alcune aule a fine giornata fossero indecenti e anche in quel caso il personale Ata non ha pulito, la pulizia è stata fatta dai ragazzi la mattina successiva".