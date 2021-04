22.04.2021 h 15:08 commenti

Spazi all'aperto subito disponibili per bar e ristoranti con il rinnovo del piano 2020 per l'uso del suolo pubblico

Per le concessioni 2020 è previsto il rinnovo automatico. Per le nuove richieste resta la procedura semplificata con silenzio assenso dopo 10 giorni

Se da lunedì la Toscana diventerà gialla, i bar e i ristoranti pratesi potranno da subito sfruttare gratuitamente lo spazio pubblico all'aperto grazie alla conferma, lo scorso ottobre, delle misure straordinarie che il Comune di Prato ha messo in campo nell'estate del 2020 e al rinnovo d'ufficio delle 87 concessioni dell'anno scorso. Per le nuove richieste e per chi vuole apportare delle modifiche a quelle già in atto, è prevista la solita procedura semplificata con modalità telematica a Sori spa con il silenzio assenso sull'accoglimento dopo 10 giorni.

“Confermiamo le regole del 2020 che prevedevano l'ampliamento della concessione di suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che permetterà di posizionare tavolini e sedie all'aperto – ha detto l'assessore alle Attività produttive, Benedetta Squittieri -. Inoltre quest'anno è previsto il rinnovo automatico e quindi tutti gli esercizi di somministrazione che l'anno scorso avevano a disposizione l'occupazione del suolo pubblico, se la ritroveranno rinnovata per tutto il 2021, grazie a una comunicazione che Sori invierà direttamente ai titolari degli esercizi tramite pec”.

Le concessioni, utilizzabili fino al 31 dicembre, avranno una validità 7 giorni su 7 h24 (anche per chi aveva autorizzazioni solo per alcuni giorni o per alcune fasce orarie). In centro si può occupare fino a un massimo di 90 mq mentre fuori dalle mura fino a 120. Sono ammessi solo tavoli e ombrelloni e possono occupare anche la parte opposta della strada. Ovviamente sull'orario di apertura delle attività è il governo a decidere e al momento è previsto il coprifuoco alle 22.

Il Comune ha confermato, con le stesse regole, anche l'allargamento dell'area pedonalizzata del centro che partirà dal 1° giugno e durerà fino al 30 settembre, dal giovedì alla domenica. Si faccia attenzione però: tale allargamento serve per dare più spazio e quindi più distanziamento a chi frequenta il centro. I bar e i ristoranti devono attenersi ai perimetri concessi. Si lascia all’amministrazione la possibilità di intervenire per limitare le occupazioni per specifiche necessità di manifestazioni o altre esigenze di interesse pubblico.



“Il provvedimento consentirà di dare più spazio alle persone, sempre nel rispetto del Codice della strada – ha precisato l'assessore alla Polizia municipale e alla Mobilità Flora Leoni -. La pedonalizzazione si aggiunge e integra l'occupazione del suolo pubblico. Le strade interessate dal provvedimento saranno le stesse dell'anno corso, includendo anche alcune che si erano aggiunte successivamente come via Muzzi”.

Tali misure sono state studiate dal Comune per venire incontro ai bar e ristoranti, ma è chiaro che si inseriscono in un perimetro di regole nazionali. Regole che al momento non soddisfano affatto Confesercenti e Confcommercio. Dito puntato in particolare contro il coprifuoco alle 22 e contro la somministrazione solo negli spazi esterni. “Solo meno della metà delle attività può riaprire al pubblico” ha tuonato il presidente Fiepet Confesercenti Prato Renzo Bellandi mentre

per Tommaso Gei, presidente Fipe-Confcommercio Prato "Si tratta del provvedimento più deludente dall’inizio della crisi epidemiologica".

(e.b.)