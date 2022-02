22.02.2022 h 21:52 commenti

Spari vicino alla scuola e alle case a Tavola, ecco la soluzione che sarà adottata da Biffoni

E' stata prospettata all’audizione dei firmatari della petizione cittadina, di fronte a regolari autorizzazioni e a distanze minime che sarebbero rispettate

Si apre uno spiraglio per risolvere il problema degli spari dei cacciatori troppo vicini alle case e alla scuola Salvo D’Acquisto di Tavola. È stato il sindaco Matteo Biffoni in persona a presentarla ieri pomeriggio, 22 febbraio, alle tre cittadine promotrici della petizione, ascoltate in audizione dalla commissione consiliare 4.Siamo di fronte a un capanno su terreno privato regolarmente autorizzato dalla Regione perché rispetta le distanze minime richieste da punti sensibili quale è la scuola. Le misurazioni, sollecitate anche dalla Prefettura, hanno dato questo esito inaspettato. Di fronte a ciò, Biffoni ha indicato come soluzione quella dell’ordinanza contingibile e urgente per vietare l’attività venatoria in quel capanno al suo proprietario.È l’unico modo per il Comune per “intromettersi” su competenze altrui in ragione della salvaguardia dell’incolumità pubblica: “Siamo tutti preoccupati- afferma il primo cittadino - e la collocazione di quel capanno rispetto alla scuola qualche perplessità la lascia. Per questo, oltre a chiedere alla Regione di rivedere le proprie disposizioni, abbiamo pensato di muoverci con uno strumento straordinario. Ovviamente non ha senso farlo ora ma quando la stagione della caccia riaprirà e sarà esploso il primo colpo. Dobbiamo essere consapevoli però che i destinatari dell’ordinanza posso ricorrere ai tribunali contro questo intervento. Per questo è importante che il mio intervento sia supportato dalle segnalazioni vostre, della scuola e dei consiglieri, quali prove della condizione di pericolo e preoccupazione che quegli spari così vicini provocano. Non è detto che gli effetti dell’ordinanza siano quelli sperati perchè comunque l'attività in movimento, sempre nel rispetto delle distanze, non sarebbe compresa nell'ordinanza, ma ci proviamo”.Il primo allarme è scattato in autunno da parte della scuola di via Braga dove sono arrivati anche i pallini sparati evidentemente a poca distanza. Ne è seguita un’operazione della polizia provinciale che dopo diversi appostamenti, ha individuato e sanzionato cacciatori in azione troppo vicino alla scuola. Il problema però si è ripresentato quasi subito e stavolta a segnalarlo sono state delle residenti. Una di loro si è ritrovata il proprio gatto ucciso a colpi di fucile, fatto questo accertato da un’autopsia. “Non siamo contro la caccia. - hanno sottolineato - Pensiamo solo ci siano luoghi più adeguati di quello per praticarla. Abbiamo paura. Negli anni Tavola è cambiata e forse bisognerebbe prenderne atto quando si autorizzano certe attività”.Maggioranza e opposizione hanno dimostrato unanime appoggio all’idea dell’ordinanza sindacale ad hoc. Per la consigliera d’opposizione Marilena Garnier, la Regione deve rivedere quella autorizzazione perché datata rispetto al contesto urbanistico cambiato. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Belgiorno, ha invitato il sindaco a richiedere alla Regione nuove misurazioni. Per il capogruppo del Pd, Marco Sapia questa è l’occasione per far rivedere alla Regione il piano faunistico in modo più puntuale per salvaguardare le zone critiche. Cosa ritenuta necessaria anche dal comandante della polizia provinciale Michele Pellegrini per risolvere definitivamente il problema registrato a Tavola. Nel caso specifico facendo leva anche sulla vicinanza delle Cascine. La caccia infatti può essere esercitata anche in movimento fuori dal punto di osservazione, pur nel rispetto delle distanze. Il presidente della commissione, Maurizio Calussi del Pd, ha ricordato che la problematica “non è politica ma molto tecnica e giuridicamente complessa. Magari lo fosse, sarebbe più facile intervenire. Ci possiamo prendere l’impegno come commissione di studiare le modalità per ridisegnare sul territorio con la Regione gli spazi da destinare alla caccia”.