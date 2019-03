02.03.2019 h 17:57 commenti

Sparatoria Poggio, duecento persone in strada per dare solidarietà e ringraziare i carabinieri

Grande partecipazione alla manifestazione spontanea nata su Facebook dopo il movimentato arresto di una coppia di ladri durante la quale uno dei militari ha esploso sette colpi di pistola contro l'auto usata dai malviventi, ferendo a un piede l'uomo

Duecento persone hanno stretto in un caldo abbraccio i carabinieri della stazione di Poggio a Caiano. Si è conclusa con un lungo applauso e con tanta commozione la "Camminata per la sicurezza" organizzata spontaneamente per oggi pomeriggio, 2 marzo, dai gruppi Facebook "Sei di Comeana se" e Poggio Cittadinanza attiva" all'indomani dell'arresto di una coppia di ladri in via Aietta dopo aver sparato 7 colpi di pistola ( LEGGI) . La grande partecipazione a questa semplice e pacifica manifestazione, ha dimostrato quanto sia sentita la questione "furti" e l'attaccamento della comunità all'Arma dei carabinieri. "Sarebbe l'ora di firnirla con tutti questi furti e con tutta questa gente a spasso. - afferma un partecipante - Noi non ci sentiamo sicuri in casa nostra e pensiamo che se i carabinieri arrivano a usare la pistola, significa che ce n'è bisogno e che si sono trovati di fronte a un pericolo reale".

Gli fa eco un altro poggese: "I carabinieri sono chiamati a tutelare la popolazione ed è giusto che lo facciano secondo le regole. Non è giusto che venga messo in discussione il loro operato dopo che hanno giurato fedeltà alla Patria e rischiano la vita ogni giorno".





Così i cittadini hanno ringraziato le forze dell'ordine per l'impegno che dimostrano quotidianamente nell'arginare la piaga dei furti che colpisce anche la zona del Montalbano. Un impegno che a volte, come è accaduto sabato scorso, può tradursi in un serio pericolo per la propria incolumità e più in generale rischia di vedere messa in discussione la bontà del lavoro svolto. Il sostegno dei cittadini e delle istituzioni, dimostrato oggi pomeriggio, è sicuramente d'aiuto per continuare a compiere il proprio dovere. La commozione era visibile anche sui volti dei militari. Il sindaco Puggelli ha consegnato al comandante Massimino la medaglia del Comune di Poggio ribadendo la propria gratitudine a nome di tutta la comunità.



Partito da piazza IV Novembre poco prima delle 16, il corteo ha raggiunto la vicina caserma dei carabinieri in via Italia '61 in pochi minuti. Non appena il comandante della stazione, Stefano Massimino, i suoi uomini, il maggiore Lorenzo Pecorella, comandante della Compagnia di Prato, e i sindaci di Poggio e di Carmignano, Francesco Puggelli ed Edoardo Prestanti, sono usciti ad accogliere i manifestanti, è partito un lungo applauso."E' una manifestazione apolitica - afferma una signora - solo per i carabinieri, perchè gli forniscono di un'arma e poi non la possono nemmeno utilizzare in situazioni come questa. Ma scherziamo?"

Ricordiamo che la coppia di nomadi arrestata sabato scorso, è ai domiciliari in attesa del processo per furto. L'accusa di tentato omicidio è stata stralciata dalla Procura di Prato per essere approfondita dato che la versione dei carabinieri diverge da quella fornita dai due ladri. Per i primi l'auto guidata dal ladro è piombata a marcia indietro per investirli e liberare così la moglie, braccata da uno dei due militari. Cosa che avrebbe indotto l'altro carabiniere a sparare sull'auto, ferendo al piede il ladro. I due nomadi invece sostengono che i due carabinieri non si sono qualificati come tali e che è stata ingranata la marcia indietro solo per prendere la via di fuga.

E.B.