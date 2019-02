25.02.2019 h 18:24 commenti

Sparatoria Poggio dopo il furto, la Procura farà altri accertamenti: troppo diverse le versione dei carabinieri e degli arrestati

Al momento marito e moglie compariranno davanti al giudice per la convalida solo per il reato di furto. Aperto un secondo fascicolo per tutto quello che è avvenuto dopo la scoperta dei due

Si scinde in due fascicoli distinti l'indagine della Procura su quanto avvenuto sabato sera, 23 febbraio, tra via Aietta e via Poliziano a Poggio a Caiano quando i carabinieri della locale stazione hanno arrestato una coppia di ladri, marito e moglie di 30 e 27 anni nomadi di Pistoia, dopo aver sparato 7 colpi di pistola all'auto guidata dall'uomo, che è stato ferito a un piede. L'udienza di convalida, prevista per domani o al più tardi mercoledì, si terrà solo per l'accusa di furto, mentre quella di tentato omicidio sarà stralciata per essere ulteriormente approfondita anche attraverso una perizia balistica.

Se da una parte infatti, marito e moglie, nei due interrogatori di garanzia effettuati separatamente oggi 25 febbraio, confermano di aver rubato nell''abitazione di un cinese in via Aietta, dall'altra forniscono una versione completamente diversa su quanto avvenuto subito dopo quando i due si sono imbattutti nei carabinieri che erano in borghese. Entrambi, assistiti dall'avvocato Antonio Bertei, hanno raccontato al sostitituto Laura Canovai che i carabinieri non si sarebbero qualificati. In più l'uomo ha dichiarato di aver ingranato la marcia indietro, non per investire i carabinieri o per liberare la moglie che nel frattempo era stata fermata da uno dei due militari, ma semplicemente per fuggire via. Colpito al piede da uno dei 7 colpi, avrebbe perso il controllo del mezzo e di conseguenza sarebbe andato a sbattare con il muso sul muretto all'angolo tra via Aietta e via Poliziano.

Per il momento non risultano provvedimenti nei confronti dei due carabinieri e la Procura opta al momento per l'uso legittimo delle armi e legittima difesa, ma considerato quanto la ricostruzione dei due nomadi, fornita in momenti e luoghi diversi, si discosti da quella dei militari, è preferibile un approfondimento.

La perizia balistica sarà utile a precisare la posizione e la distanza dei carabinieri dall'auto del ladro e l'altezza degli spari. Al momento è stata accertata la presenza di un foro dal lato passeggero e uno sul lunotto posteriore. I 7 colpi sono stati sparati dall'alto verso il basso.