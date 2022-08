30.08.2022 h 15:52 commenti

Sparatoria nel circolo, il questore chiude il locale per quaranta giorni

Il provvedimento è stato notificato oggi al gestore, una donna di 52 anni. Già in passato il circolo era stato chiuso per spaccio di droga e mancato rispetto della normativa antiCovid. Continuano le indagini su quanto avvenuto domenica sera: quattro persone gambizzate a colpi di pistola

Il questore di Prato, Giuseppe Cannizzaro, chiude per 40 giorni il circolo in via dei Confini, tra Prato e Campi Bisenzio, dove domenica sera quattro imprenditori cinesi sono stati gambizzati a colpi di pistola da due connazionali ( leggi ). Il provvedimento, che entrerà in vigore dal momento in cui ci sarà il dissequestro ordinato dalla procura dopo il grave fatto di sangue, è stato notificato oggi, martedì 30 agosto, alla donna che gestisce il locale, una cinese di 52 anni. La donna già in passato è stata destinataria di provvedimenti analoghi per spaccio di droga e mancato rispetto delle restrizioni antiCovid. E proprio in occasione di un controllo per verificare che il circolo rispettasse le limitazioni imposte dal Governo per ridurre il rischio di contagi da Covid, la polizia aveva trovato un'ingente quantità di droga riservata ai clienti del circolo. L'ultima chiusura risale allo scorso marzo.Da molto tempo il circolo rientra nei continui controlli delle forze dell'ordine perché frequentato abitualmente da una clientela che – come scrive la questura - “reitera condotte indecorose e illecite”.Intanto continuano le indagini sul ferimento dei quattro imprenditori, tutti feriti alle gambe, due in modo grave. I carabinieri del Nucleo investigativo stanno continuando gli accertamenti per capire il movente di quello che appare un avvertimento e non una spedizione per uccidere. Il fatto che chi impugnava la pistola abbia puntato alle gambe significa che l'intento era di far arrivare un messaggio chiaro ai rivali. Si tratta di capire l'argomento della discordia. Tra gli elementi a disposizione degli investigatori, le immagini delle telecamere di sicurezza installate dentro e fuori il circolo. Obiettivo è risalire agli autori dell'agguato che sono riusciti a far perdere le loro tracce. Secondo i testimoni sarebbero stati due, con il volto travisato e con una sola pistola: cinque i colpi esplosi, tutti andati a segno.