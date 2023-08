25.08.2023 h 13:28 commenti

Spara alla vicina di casa ma non parte il colpo, tragedia sfiorata a Narnali

E' successo nella tarda mattinata di oggi. Sul posto i carabinieri che hanno arrestato l'uomo, tra l'altro sprovvisto di porto d'armi

Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di oggi, 25 agosto, in via del Sabotino a Narnali, nella zona ovest di Prato. Un uomo ha puntato una pistola contro una vicina di casa che era in compagnia del marito sul retro dell'immobile per effettuare dei lavori. Solo per un caso fortuito non è partito il colpo.

L'allarme al 112 dei due coniugi, entrambi cinquantenni, messisi al sicuro, è stato immediato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato l'uomo per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. Si tratta di un settantenne. Non risulta titolare di porto d'armi. Sono in corso accertamenti per capire la provenienza della pistola.

Secondo quanto appreso sul posto, la lite sarebbe nata per alcuni lavori all'ingresso sul retro dell'immobile per creare una rampa che faciliti il passaggio della sedia a rotelle di una parente disabile della coppia. Lavori evidentemente contestati dall'uomo. Quando è tornato da fare la spesa e ha visto il marito della signora che stava realizzando la rampa, è salito nella sua abitazione, ha preso la pistola è tornato giù e ha puntato l'arma contro la donna. Il caso ha voluto che il colpo sia rimasto in canna evitando così la tragedia.

E' stato allertato anche il 118, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di assistenza sanitaria.





