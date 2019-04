18.04.2019 h 16:00 commenti

Spada: "Lungobisenzio infestato dalla legionella". Faggi: "Problema risolto da mesi, pronti a fare il bando"

E' botta e risposta sulle condizioni dello stadio. Il candidato del centrodestra parla di ritardo di mesi a causa del problema all'impianto idrico, il vicesindaco ribatte: "L'impianto è sanificato"

"L'impianto idrico del Lungobisenzio è infestato dal batterio della legionella". A dirlo è Daniele Spada, candidato sindaco del centrodestra che paventa il rischio di una chiusura prolungata dell'impianto, per il quale il Comune era pronto a fare il bando per affidarne la gestione. Ma dal Comune arriva, a stretto giro di posta, la smentita: "Falso - dice l'assessore allo sport e vicesindaco Simone Faggi -. La contaminazione è stata scoperta mesi fa e a inizio anno è stata fatta la procedura di disinfestazione. Del resto è una cosa piuttosto comune quando gli impianti idrici non vengono utilizzati a lungo. Adesso il Lungobisenzio è sanificato e già domani potremo pubblicare il bando, cosa che faremo sicuramente entro la fine della legislatura".

Un botta e risposta che si inserisce nella campagna elettorale, proprio nel giorno in cui il centrosinistra ha presentato la lista di sportivi a sostegno di Biffoni. “Lo stato d’incuria in cui versa il Lungobisenzio, chiuso ormai da due anni - dice Spada - ha permesso che il batterio si sviluppasse nell’impianto idrico. Questo comporterà ulteriori migliaia di euro per la bonifica e un allungamento dei tempi di riapertura dello stadio di alcuni mesi. Riapertura che al momento non è in calendario. Questo è sintomo di una gestione fallimentare dello sport e degli impianti relativi da parte dell’amministrazione uscente; fallimento che il sindaco cerca di mascherare con una lista di persone legate allo sport che, pure in buona fede, fungono da specchietto per le allodole per coprire l’ennesima promessa mancata”.

Accuse alle quali Faggi replica con una battuta: "Mi fa piacere - dice - che il candidato Spada si occupi anche del Lungobisenzio, dato che non l'abbiamo mai visto varcarne l'ingresso. Evidentemente è più abituato a frequentare le tribune del Franchi di Firenze".