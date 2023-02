27.02.2023 h 12:21 commenti

Spaccio zona Serraglio, pusher ingoia 20 dosi di cocaina per sfuggire ai carabinieri

L'operazione è avvenuta sabato sera durante i controlli intorno alla stazione. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri: i raggi X hanno evidenziato lo stupefacente all'interno dello stomaco

I carabinieri della Tenenza di Montemurlo, hanno arrestato per spaccio di droga un 34enne di origine nigeriana che aveva ingerito 20 dosi di cocaina per sfuggire ai controlli.

Sabato sera 25 febbraio, i carabinieri hanno notato che il nigeriano aveva un atteggiamento sospetto, accompagnato al pronto soccorso per sottoporlo ai raggi ,infatti è risultato che aveva ingerito le dosi. E' stato poi accompagnato in caserma e poggi sarà sottoposto al processo per direttissima. Qualche ora prima a San Paolo era stato fermato un giovane marocchino mentre vendeva una dose di cocaina a una donna residente a Montale. L'uomo è stato denunciato e segnalato alla Prefettura . Nelle due operazioni i carabinieri hanno anche sequestrato 600 euro, ritenuti i proventi dell' attività di spaccio.