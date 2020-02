01.02.2020 h 13:24 commenti

Spaccio sulla ciclabile: arrestato pusher ciclista sorpreso con 25 grammi di cocaina

L'uomo ha insospettito i poliziotti in borghese di una pattuglia dell'Antidroga. Lo stupefacente era nascosto in una tasca del giubbotto

Stava facendo su e giù nel tratto di pista ciclabile lungo il Bisenzio, tra il ponte Datini e il centro storico. Ma il suo comportamento ha insospettito una pattuglia di poliziotti dell'Antidroga della Squadra mobile, impegnati in un servizio di controllo proprio contro lo spaccio in quelal particolare zona della città.

Così gli agenti hanno fermato l'uomo, un 60enne marocchino, di fatto senza fissa dimora e pluripregiudicato anche per reati in materia di stupefacenti. L'intuizione dei poliziotti si è rivelata giusta, visto che dalla perquisizione sono saltati fuori 25 grammi di cocaina, nascosti in una tasca del giubbotto. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus