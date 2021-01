06.01.2021 h 10:55 commenti

Spaccio lungo la pista ciclabile, arrestato pregiudicato con 32 dosi di cocaina

Le manette sono scattate in via per Casale da parte dei carabinieri di Iolo che avevano notato i movimenti sospetti dell’uomo

Spacciava cocaina lungo la pista ciclabile nel tratto che va da Iolo a Casale. Movimenti sospetti che non sono sfuggiti ai carabinieri di Iolo che ieri pomeriggio, 5 gennaio, hanno bloccato e arrestato un 43enne pregiudicato di origine marocchina, clandestino. L’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di scoprire e sequestrare 32 dosi di cocaina per oltre 30 grammi di peso e mille euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. I carabinieri lo hanno arrestato in via Per Casale. L’uomo era da tempo nel mirino dei militari ai quali non erano passati inosservati gli strani e quotidiani movimenti dell’uomo, quanto l’insolita frequentazioni in orari diversificati sulle piste ciclabili. Particolarità dell’arresto il fatto che fosse talmente avvezzo al taglio e confezionamento dello stupefacente da non avere più bisogno di usare il bilancino di precisione. Si militari infatti, ha dichiarato di “fare a occhio”. Da ieri, su disposizione del magistrato di turno, è agli arresti domiciliari in attesa della convalida del gip.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus