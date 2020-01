24.01.2020 h 11:30 commenti

Spaccio in città, i carabinieri arrestano tre persone in meno di 24 ore

I primi due arresti sono stati effettuati dalla Tenenza di Montemurlo in via Costa e nel piazzale della Direttissima. Il terzo a San Giorgio

Sono tre gli arresti per spaccio di droga effettuati dai carabinieri di Prato in meno di 24 ore. Due sono firmati dai militari della Tenenza di Montemurlo e uno dal nucleo Investigativo di Prato.



Ieri, 23 gennaio, in via Costa è finito in manette un 36enne di origine marocchina sorpreso a vendere una dose di cocaina ad un giovane pratese. Il tentativo di fuga è stato subito bloccato dai carabinieri della Tenenza. Dalla perquisizione personale sono state scoperte e sequestrate ulteriori dosi. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza di Montemurlo a disposizione dell’autorità giudiziaria pratese in attesa di rito direttissimo. Nella nottata, nel piazzale della Direttissima, gli stessi militari impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un nigeriano di 30 anni sorpreso mentre nascondeva 8 involucri di marijuana dietro una siepe. L'uomo è stato portato nel carcere della Dogaia.

Nella zona sud di Prato e precisamente a San Giorgio a Colonica, sono entrati in azione i carabinieri del nucleo Investigativo che hanno arrestato un marocchino sorpreso a spacciare. Ad attirare l'attenzione dei militari è stata la sua presenza all’interno d un auto nascosto in un canneto in via Campostino. Pedinato dai militari, è stato sorpreso a spacciare dosi di hashish e cocaina a due acquirenti pratesi. L’arrestato è stato condotto nelle camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del rito direttissimo.