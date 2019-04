12.04.2019 h 13:00 commenti

Spaccio di marijuana a "km 0": i carabinieri arrestano il gestore della serra casalinga. Sequestrati oltre 9mila euro

In manette un 39enne che aveva allestito l'attività nella sua abitazione a La Querce. Oltre alle piante e al materiale per la coltivazione, trovata una ingente quantità di soldi, probabile provento dello spaccio

Dal produttore direttamente al consumatore. E' stato il continuo via vai di clienti a far scoprire ai carabinieri la piantagione di marijuana che un 39enne, di origini nigeriane e residente a Prato, aveva installato nella sua abitazione a La Querce.

L'attività di cessione di stupefacente a "chilometri 0" è stata interrotta dai militari della Stazione di Jolo che hanno sequestrato la serra artigianale e arrestato il pusher. Nella sua casa sono state trovate piante, semi, lampade e ventilatori per aiutare le piante a crescere, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’intervento dei militari è scattato a conclusione di un indagine mirata antidroga con una perquisizione nella casa dello straniero. Sequestrati numerosi rami di pianta di marijuana con infiorescenze per un peso complessivo di circa 390 grammi, materiale per l’allestimento di una serra domestica e per il confezionamento delle dosi, nonché della somma di denaro contante di oltre novemila euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.



