Spaccio di droga, un arresto e una denuncia nel giro di due ore nella zona della stazione centrale

Continua il controllo della zona da parte della polizia dopo l'ondata di arresti dei giorni scorsi. Arrestato un trentaquattrenne e denunciato un ventinovenne. Sequestrati diversi grammi di eroina e marijuana

Un altro arresto e un'altra denuncia per spaccio di droga nella zona della stazione centrale nella serata di ieri, giovedì 15 ottobre. La polizia ha arrestato in piazza Europa un nigeriano di 34 anni trovato con 11 dosi di eroina per un peso complessivo di circa 2 grammi, e poco distante, in viale Vittorio Veneto, ha fermato e denunciato un ventinovenne, anche lui nigeriano, a cui sono stati sequestrati 13 grammi di marijuana e 270 euro. L'arresto è stato fatto intorno alle 20.30. Il trentaquattrenne, clandestino e con precedenti, attualmente sottoposto all'obbligo di firma, ha cercato di disfarsi della droga ma il suo gesto non è passato inosservato. Il secondo nigeriano è stato bloccato un paio di ore più tardi. Lo spacciatore, appena si è accorto della presenza della polizia, ha cercato di allontanarsi da viale Vittorio Veneto prendendo la strada di piazza San Marco. Fermato è stato perquisito e trovato con la droga. Altri 5 grammi di marijuana sono stati trovati successivamente nella sua abitazione, a Vaiano. Sia l'arrestato che il denunciato sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



