Spaccio di droga su commissione, ventiduenne denunciato dalla polizia

Il giovane è stato fermato nella zona di Tobbiana dove gestiva l'attività di spaccio di cocaina. Da giorni lo polizia teneva sott'occhio i suoi spostamenti fino a quando è scattato il blitz

Aveva impiantato una fiorente attività di spaccio a Tobbiana, nella zona tra via Traversa Pistoiese e via Vulcano, spacciando anche nelle vicinanze del circolo. Attività che non è passata inosservata alla polizia che nella serata di giovedì 20 settembre ha bloccato il pusher, un pratese di 22 anni con precedenti. Il giovane è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina per un peso complessivo di oltre due grammi. Interrogato, ha ammesso di lavorare per un marocchino di 35 anni, già arrestato in passato. Gli agenti durante il loro lavoro avevano effettivamente notato il nordafricano aggirarsi in zona ma l'uomo era sempre riuscito ad allontanarsi prima dell'intervento. Il pusher, al pari del marocchino, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Negli ultimi tempi sono state molte le segnalazioni da parte dei residenti che denunciano l'attività di spaccio, anche alla luce del sole, in quella zona di Tobbiana.

