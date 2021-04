02.04.2021 h 17:31 commenti

Spaccio di droga, quarantaquattrenne in manette: fermato mentre vendeva cocaina

L'uomo è stato bloccato dai carabinieri in via Pistoiese. Sequestrate tre dosi di droga e 250 euro. Sarà processato con il rito direttissimo

Un marocchino di 44 anni, già sottoposto all'obbligo di firma, è stato arrestato dai carabinieri di Prato e della tenenza di Montemurlo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì primo aprile, in via Pistoiese mentre cedeva una dose di cocaina ad un italiano. Perquisito, è stato trovato in possesso di altre due dosi e di 250 euro. Tutto è stato sequestrato. Lo spacciatore sarà processato per direttissima.









Edizioni locali collegate: Prato

