04.09.2018 h 14:17 commenti

Spaccio di droga lungo la pista ciclabile, due arresti. Sequestrati 150 grammi di eroina

Il blitz è scattato ieri pomeriggio al termine di un'attività investigativa che, cominciata a Prato, ha portato la Squadra mobile fino a Calenzano. La droga era divisa in dosi pronte per essere vendute ai clienti. Tre quelli fermati, tutti segnalati alla prefettura

Quasi un etto e mezzo di eroina divisa in dosi pronte per lo spaccio e diverse centinaia di euro in contanti. E' quanto ha sequestrato la Squadra mobile della questura di Prato che nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 settembre, ha arrestato due spacciatori nigeriani lungo la pista ciclabile che dal retro della stazione di Calenzano porta ai giardini pubblici di via Cellerese. I due, da tempo al centro di un'attività investigativa che è cominciata a Prato e si è spostata a Calenzano, sono stati bloccati dopo aver ceduto droga a tre tossicodipendenti italiani (tutti segnalati alla prefettura). Entrambi sono stati perquisiti; addosso a uno dei due, gli agenti hanno trovato 220 euro. Le successive ricerche hanno portato la polizia nei luoghi in cui si ipotizzava potesse essere nascosta l'eroina. Trovate 166 dosi per un peso di oltre 125 grammi e due ovuli per altri 23 grammi. La perquisizione nella casa di uno dei due nigeriani ha infine consentito di rinvenire e sequestrate 620 euro. I due spacciatori sono stati rinchiusi nel carcere della Dogaia.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus