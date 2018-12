01.12.2018 h 13:41 commenti

Spaccio di droga in via Battisti, un arresto dopo le segnalazioni dei cittadini

I carabinieri hanno fermato e arrestato un pregiudicato che aveva trasformato l'ex autolavaggio in un punto di riferimento per i tossicodipendenti in cerca di una dose di droga

Nell'ex autolavaggio di via Battisti aveva impiantato una piccola centrale dello spaccio oltre che aver ricavato un dormitorio. L'uomo, un nigeriano di 35 anni, clandestino e pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile ieri, venerdì 30 novembre. Lo spacciatore è stato fermato subito dopo aver ceduto una dose di eroina a due pratesi di 30 e 28 anni che, successivamente, sono stati segnalati alla prefettura. La perquisizione all'interno dell'ex autolavaggio ha portato al sequestro di altre tre dosi di eroina. Il nigeriano dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Erano stati i residenti della zona, nelle ultime settimane, a segnalare la presenza del nigeriano e il continuo viavai di tossicodipendenti. Dopo le indagini è scattato l'arresto in flagranza di reato.



Edizioni locali collegate: Prato

