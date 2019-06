21.06.2019 h 10:01 commenti

Spaccio di droga, i carabinieri arrestano due uomini e sequestrano ovuli di eroina

In manette un ventisettenne e un trentunenne. Gli ovuli erano stati ingeriti e l'espulsione è avvenuta dopo un periodo di osservazione all'ospedale di Prato

Due nigeriani di 27 e 31 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Montemurlo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutti e due avevano ingerito ovuli contenenti eroina e per questo motivo sono stati portati all'ospedale. Qui, dopo un periodo di osservazione, hanno espulso 21 e 11 ovuli e solo dopo sono stati portati e trattenuti presso le camere di sicurezza della tenenza di Montemurlo in attesa del processo per direttissima davanti al tribunale di Prato. Da qualche giorno i militari erano sulle tracce dei due nigeriani sospettati di essere in possesso di droga da spacciare. Sospetti che sono stati confermati ieri, giovedì 20 giugno.



Edizioni locali collegate: Prato

