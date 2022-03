16.03.2022 h 09:46 commenti

Spaccio di droga con il taxi, arrestato trentottenne. Sequestrata ketamina per un valore di 60mila euro

Nuova operazione antidroga dei carabinieri di Prato che la notte scorsa sono intervenuti in piazza Ciardi. Lo spacciatore raggiungeva i clienti per la consegna dello stupefacente, spesso in sale vlt. Sequestrati anche soldi in contanti e l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Dopo la direttissima, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari

Si muoveva in taxi per raggiungere i clienti e consegnare la droga. Un cinese di 38 anni, clandestino, in Italia dal 2018, è stato arrestato dai carabinieri del Reparto operativo e del Nucleo investigativo di Prato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato fermato la notte di mercoledì 16 marzo fuori dalla sala vlt in piazza Ciardi con quattro bustine da tè contenenti 4 grammi di ketamina. La successiva perquisizione nella sua abitazione, in via Filzi, ha consentito di sequestrare quasi un chilo della stessa sostanza per un valore di oltre 60mila euro. Durante il controllo sono stati sequestrati anche 1.475 euro in contanti, 248 astucci per il confezionamento delle singole dosi e una bilancina di precisione.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, il cinese si muoveva con i taxi abusivi dei suoi connazionali facendo attenzione a non usare sempre lo stesso in modo da evitare sospetti. Negli anni di permanenza a Prato non sarebbe mai stato fermato, controllato e identificato.

L'arresto è analogo a quello compiuto lo scorso 12 febbraio quando in manette è finito un cinese che smerciava droga nelle sale slot e fuori dalle fabbriche: in quella occasione si parlò di droga usata come doping per superare la stanchezza.

Il trentottenne, difeso dall'avvocato Tiziano Veltri, è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari che ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari in attesa del processo.

Prosegue il lavoro dei carabinieri contro lo spaccio nella zona del Serraglio, di piazza Ciardi e della ciclabile lungo il Bisenzio. In particolare, i militari sono concentrati sulla piazza che, per la sua conformazione urbanistica, si è spesso rivelata una trappola per gli spacciatori grazie alla chiusura di ogni via di fuga.



Edizioni locali collegate: Prato

