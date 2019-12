20.12.2019 h 14:44 commenti

Spaccio di droga, arrestato pusher in via Garibaldi. Sequestrati soldi e dosi di cocaina

Dietro le sbarre un pregiudicato di trenta anni. Già diviso in dosi lo stupefacente sequestrato assieme ad una somma di denaro ritenuta provento dell'attività illecita

Quasi sei grammi di cocaina divisa in nove dosi e 290 euro. E' quanto ha sequestrato la polizia ad un marocchino di 30 anni, pregiudicato, fermato nella tarda serata di ieri, giovedì 19 dicembre, in un locale in via Garibaldi. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti sono intervenuti nell'ambito di un servizio di controllo del territorio straordinario organizzato con il Reparto prevenzione crimine di Firenze allo scopo di contrastare i reati in città.



