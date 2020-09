25.09.2020 h 13:15 commenti

Spaccio di droga, arrestato dai carabinieri: deve scontare un anno e sette mesi di carcere

In manette un trentanovenne che, ignorando un divieto emesso a suo carico, ha aggravato ulteriormente la propria posizione. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia

E' stato arrestato perché destinatario di un provvedimento di esecuzione, emesso dalla Corte d'Appello di Firenze, per scontare un anno e 7 mesi di carcere per spaccio di droga. In manette è finito un marocchino di 39 anni. Ad arrestarlo nella giornata di ieri, giovedì 24 settembre, sono stati i carabinieri di Montemurlo. La posizione dell'uomo è stata ulteriormente aggravata dal fatto che pur essendo stato espulso dall'Italia, vi ha fatto rientro senza rispettare il divieto di poter tornare non prima di cinque anni.







