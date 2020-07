01.07.2020 h 14:38 commenti

Spaccio di droga ai giardini pubblici, trentatreenne in manette

I carabinieri hanno sequestrato quasi due etti di hashish e tutto il materiale utile a confezionare le dosi

E' stato sorpreso a spacciare droga nei giardini dell'ex Ippodromo ed è finito in manette. Lo spacciatore, un marocchino di 33 anni, residente in via Roma, poco distante dal parco, è stato arrestato in flagranza di reato ieri, martedì 30 giugno, dai carabinieri del Nucleo investigativo. Il successivo controllo nella sua abitazione ha portato alla scoperta di 170 grammo di hashish, un bilancino di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi.



