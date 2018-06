19.06.2018 h 13:08 commenti

Spaccio di cocaina nei locali del centro, arrestato 39enne pregiudicato

L'uomo faceva la spola tra la sua abitazione in via Firenzuola e i luoghi più frequentati del centro. Gli uomini dell'antidroga gli hanno trovato in casa 20 grammi di cocaina

La squadra mobile di Prato ha arrestato un 39enne marocchino pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. 20 i grammi di cocaina sequestrati. Le manette sono scattate ieri pomeriggio, 18 giugno, dopo un'attenta attività investigativa per ricostruire i movimenti e il modus operandi dello spacciatore.

E' emerso che l'attività illecita si concentrava in centro storico dove il nordafricano vive. In particolare lo spacciatore faceva la spola tra la sua abitazione in via Firenzuola e i locali più frequentati all'interno delle antiche mura. Quando gli uomini dell'antidroga lo hanno bloccato, il 39enne aveva appena fatto tappa in piazza Duomo e si stava dirigendo verso Corso Mazzoni. La cocaina è stata trovata nella sua abitazione.

Il marocchino sarà processato per direttissima.