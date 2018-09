29.09.2018 h 14:14 commenti

Spaccio di cocaina in via Nenni, arrestato un 28enne. Fuggito tra i campi il "collega"

Segnalati in prefettura anche tre pratesi che hanno confessato di essere clienti abituali dei due nordafricani

Ha portato all'arresto di uno spacciatore marocchino e alla segnalazione di Prefettura di 3 clienti pratesi, l'operazione antidroga compiuta ieri sera, 28 settembre dalla squadra mobile di Prato nell'area verde di via Nenni. E' finito in manette un 28enne residente a Prato con precedenti specifici. In tasca avea 4,19 grammi di cocaina divisi in tre incolucri, e 500 euro ritenuti provento di spaccio.

E' riuscito a scappare invece un connazionale di venti anni, già noto ai poliziotti che lo hanno denunciato in stato di irreperibilità.

Durante gli appostamenti, la polizia ha accertato che i due marocchini stazionavano spesso su una panchina per poi effettuare rapidi scambi di involucri con altre persone. Ieri sera sono stati fermati un 40enne, un 32enne e 33enne pratesi che hanno ammesso di comprare cocaina dai due nordafricani in modo abituale. E' scattato quindi il blitz dei poliziotti a cui è riuscito a sfuggire il più giovane dei due nordafricani dileguatosi nei campi.