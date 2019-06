13.06.2019 h 13:42 commenti

Spaccio di cocaina a Chiesanuova, la Squadra mobile arresta un noto pregiudicato

L'uomo, pratese di 47 anni, è stato sorpreso a cedere una dose a un cliente nei pressi di un bar di via Montalese. In auto è stata trovata altra droga

La squadra mobile di Prato ha arrestato un quarantasettenne noto pregiudicato pratese sorpreso a spacciare nei pressi di un bar in via Montalese a Chiesanuova.

Da tempo sulle sue tracce, ieri pomeriggio, 12 giugno, gli uomini della sezione Antidroga lo hanno visto scambiare una dose di 0,41 grammi di cocaiana con un 45enne pratese poi segnalato alla Prefettura. A quel punto sono entrati in azione bloccando il quarantesettenne. Nell'Audi parcheggiata nelle immediate vicinanze dove era stato visto armeggiare poco prima, sono state trovate altre tre dosi di cocaina pari a 1,3 grammi. In tasca l'uomo aveva 470 euro, sequestrati insieme alla droga perchè ritenuto provento di attività illecita.

In attesa del processo per direttissima che si svolgerà nelle prossime ore, l'uomo è agli arresti domiciliari.