03.11.2018 h 12:21 commenti

Spaccio, danneggiamenti e furti nella zona di Galcetello: la protesta dei residenti

Alcuni abitanti della zona si sono dati appuntamento nel parcheggio di via Marie Curie, proprio accanto al casolare divenuto rifugio di sbandati e senzatetto, per chiedere che la situazione venga affrontata e risolta. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia ha presentato una interrogazione al sindaco

Si sono ritrovati per denunciare, come già fatto in passato, la presenza di sbandati e senzatetto all'interno di un casolare abbandonato e per chiedere un intervento che renda più sicura la zona nella quale vivono, Galcetello. L'iniziativa è dei residenti della zona che oggi, sabato 3 novembre, si sono dati appuntamento nel parcheggio di via Marie Curie, proprio di fronte all'edificio che è in completo stato di abbandono da diversi anni. “Più volte – dicono gli organizzatori e residenti – abbiamo segnalato un sospetto viavai di macchine nelle ore serali e fino a tarda notte, e anche le siringhe usate lasciate per terra nel giardino che chi abita qui frequenta con i bambini e con i cani. Sospettiamo spaccio e prostituzione e chiediamo che questa situazione venga risolta”. L'appello era già stato lanciato nelle settimane scorse come documentato da Notizie di Prato ( leggi ). “Gli unici che hanno risposto sono stati i ragazzi di Fratelli d'Italia che oggi hanno preso parte alla nostra iniziativa”. E Fratelli d'Italia, tramite il consigliere comunale Emanuele Berselli, ha presentato una interrogazione al sindaco per chiedere se l'amministrazione comunale è al corrente della situazione denunciata a Galcetello e cosa intende fare. “Diversi cittadini – ha scritto – lamentano trascuratezza e poca sicurezza, il fabbricato a confine con il parcheggio e il parco sono in stato di abbandono con degrado evidente, la vegetazione invade il marciapiedi impedendo ai cittadini di passare. C'è timore anche a raggiungere il parco degli aquiloni. Chiedo che di questa situazione ci si faccia carico”. Da tempo nella zona vengono denunciati furti e vetri della auto rotti: “Nessuno dell'amministrazione comunale è mai intervenuto su questo problema che va avanti da almeno due anni”, la denuncia dei residenti.