Spaccio alla stazione, in manette un altro pusher. Ecco come la polizia ha incastrato gli spacciatori

In carcere è finito un quattordicesimo nordafricano trovato con eroina e soldi. Mesi di indagine per inchiodare l'esercito di venditori di droga. Telecamere ad alta risoluzione nascoste in piazza Stazione e in piazzale della Direttissima. Individuati tutti i nascondigli delle dosi: cespugli, cestini per i rifiuti, fessure nei muri e fioriere

Salgono a quattordici gli arresti dell'inchiesta 'pusher' che ieri, mercoledì 7 ottobre, ha messo ko lo spaccio nella zona della stazione centrale. Mentre stavano eseguendo le ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice delle indagini preliminari Francesco Pallini, gli uomini della Squadra mobile hanno messo le manette ad un quattordicesimo spacciatore trovato in possesso di una ventina di grammi di eroina e di 4.700 euro in contanti; anche lui, come gli altri, è finito in carcere. L'operazione antispaccio è il frutto di mesi di indagini, pedinamenti, appostamenti e impiego di agenti sotto copertura mandati a Prato dal Servizio centrale operativo della direzione anticrimine della Polizia di Stato che hanno affiancato la Squadra mobile diretta da Alessandro Gallo. La strategia, pianificata per arrivare agli arresti altrimenti impossibili per uno spacciatore che viene trovato con una sola dose (la cosiddetta modica quantità che viene rubricata come quinto comma della legge sugli stupefacenti), è stata quella degli arresti e dei sequestri differiti. Sotto il coordinamento della procura, è stato possibile cioè documentare, e perciò dimostrare, la sistematicità dello spaccio da parte dello stesso pusher. Le cessioni agli agenti sotto copertura che si sono finti tossicodipendenti sono state filmate dalle telecamere ad alta risoluzione nascoste dalla polizia scientifica: occhi invisibili che hanno seguito giorno e notte i movimenti di ogni singolo spacciatore. Telecamere posizionate in piazza della Stazione e in piazzale della Direttissima per monitorare tutta l'area considerata crocevia dello spaccio al minuto e per ricostruire la modalità dello smercio. Spacciatori accorti non solo a non farsi trovare con più di una o due dosi addosso, ma anche attenti a ridurre al minimo il contatto con i clienti. Ecco che il tossicodipendente, dopo aver consegnato la somma pattuita, veniva indirizzato al cespuglio, alla fioriera, al cestino per i rifiuti o alla fessura di un muro usati come nascondigli. Episodi filmati uno ad uno – circa settanta quelli finiti sui tavoli della procura – per 'aggirare' l'ostacolo di una legge che complica la vita degli investigatori: niente carcere per una singola cessione, niente carcere se la droga non è pesante. Da qui, la strategia di documentare lo 'spaccio spezzatino' per ricondurlo ad un unico filone classificabile come primo comma della legge sugli stupefacenti che prevede l'arresto e il mantenimento della misura custodiale.Spacciatori per la maggior parte pendolari: dei venti finiti nel mirino (per sei il giudice non ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere disponendo divieti di dimora e obblighi di firma), un paio arrivano da Pistoia, altrettanti da Bologna, altri da Signa e da Porretta Terme. Viaggi fatti in treno, quasi sempre con non più di qualche microdose nascosta sotto la lingua in modo da essere deglutita in caso di controllo. Secondo i calcoli della Squadra mobile, ogni spacciatore riusciva a vendere tra le 10 e 15 dosi al giorno: una quindicina di euro il costo di una microdose di eroina, qualcosa meno il costo della marijuana. E se gli spacciatori finiti in carcere sono tutti nordafricani sotto i 30 anni, molti dei quali in attesa della regolarizzazione in Italia per motivi umanitari, i clienti entrati nel raggio di ripresa delle telecamere nascoste, rappresentano uno spaccato variegato e trasversale: uomini e donne, giovani (nessun minorenne) e meno giovani, quasi sempre persone già note ai terminali delle forze dell'ordine, autori di furti e scippi per trovare i 15/20 euro per la dose quotidiana ma anche consumatori senza impellenti problemi di soldi.Con l'operazione 'pusher' non è stata ripulita la piazza solo dallo spaccio ma anche da tutti gli altri fenomeni (reati e non) che a cascata producono degrado: dalla prostituzione alle spaccate sulle auto in sosta, dagli assembramenti di piccoli delinquenti alle risse.