Spaccio al Serraglio e dintorni, in manette un ventenne pluripregiudicato

I carabinieri dell'Investigativo lo hanno sorpreso in piazza Ciardi a cedere eroina a un operaio. La zona è ritenuta piazza prediletta per lo spaccio di questa sostanza stupefacente

I carabinieri del nucleo Investigativo di Prato hanno arrestato per spaccio di droga un ventenne di origine pakistana, residente a Prato, disoccupato e pluripregiudicato per reati specifici. La sua piazza di spaccio era il quadrante cittadino compreso tra via del Serraglio, piazza dell’Università, stazione ferroviaria di Porta al Serraglio e piazza Ciardi. Ed è qui che ieri pomeriggio, 17 febbraio, è stato sorpreso a cedere 0,30 grammi di eroina per 40 euro a un operaio pratese di 30 anni, poi segnalato in prefettura quale assuntore. Dalla perquisizione a casa dello spacciatore non sono emersi altri elementi a suo carico. Oggi si terrà il processo per direttissima.

I carabinieri spiegano che l’arresto è frutto di un’attività di monitoraggio del soggetto che era solito sostare quasi per tutto il giorno nella zona attorno all stazione del Serraglio ed è anche uno sviluppo della vicenda che il 3 febbraio ha portato all’arresto del nigeriano sorpreso con 86 grammi di eroina suddivisi in 8 ovuli di cellophane, con una bilancina elettronica di precisione, con materiale per il confezionamento delle dosi e con 555 euro in contanti che era solito nascondere la sostanza all’interno del telaio della bicicletta. Anche lui gravitava nello stesso quadrante cittadino, ritenuto dalle forze dell’ordine il mercato pratese dell’eroina “che è e sarà ormai aggredito quasi ogni giorno dalle attività investigative e di controllo del territorio dei carabinieri di Prato - spiega in un comunicato l’Arma - il cui impegno antidroga è continuo e costante con sequestri di stupefacente, denunce in stato di libertà ed arresti pressoché quotidiani”.





