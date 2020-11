05.11.2020 h 10:03 commenti

Spaccio ai caselli autostradali, i carabinieri arrestano quattro persone

Due le operazioni messe a segno in poco più di 24 ore lungo la A11 tra Prato Ovest e Pistoia. Scoperti e sequestrati oltre 500 grammi di maijuana e 23 grammi di ketamina



La prima operazione risale alla notte del 3 novembre al casello pistoiese dell'A11 e ha permesso di arrestare un 56enne di Monza e un 44enne di Bergamo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell'auto a noleggio su cui viaggiavano i due, imprenditori nel settore delle sementi per l'agricoltura, incensurati, sono stati trovati 1.000 infiorescenze di marijuana pari a 533 grammi e ben 30mila euro in banconote da 50 suddivise in 6 mazzette da 5mila euro ciascuna. Droga e soldi, nascosti nel vano della ruota di scorta, sono stati sequestrati. I due sono stati accompagnati al carcere di Prato perchè quello di Pistoia non ha più disponibilità di posti.

I caselli autostradali sono uno snodo importante per lo spaccio di droga. L'ulteriore conferma arriva dalle due operazioni messe a segno a poco più di 24 ore di distanza l'una dall'altra dai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Prato che hanno portato all'arresto di quattro spacciatori.

Alle 3 di stanotte, 5 novembre, stavolta al casello di Prato Ovest, gli stessi militari hanno arrestato un 29 cinese domiciliato in città e pregiudicato perchè sorpreso a cedere droga a un connazionale di 27 anni, anche lui finito in manette. Si è trattato in particolare di 17 grammi di ketamina suddivisa in due buste, per la somma di 560 euro. Dalla perquisizione a casa del 27enne sono saltati fuori altri 4.280 euro, una bilancina elettronica e 155 bustine in cellophane per il confezionamento delle dosi. A casa del 29enne invece, sono stati trovati 6 grammi di ketamina e 3.950 euro. I due arrestati si trovano nelle camere di sicurezza del comando dei carabinieri di Prato in attesa del processo per direttissima fissato per domani 6 novembre.