20.07.2022 h 08:12 commenti

Spaccio a Vergaio, 34enne arrestato mentre vende cocaina alla chiesa di San Martino

Le manette sono scattate dopo qualche appostamento, scattato sulla base delle segnalazioni dei residenti. L'uomo è già in libertà

La sua piazza di spaccio prediletta era Vergaio e in particolare l'area attorno alla chiesa di San Martino. E' qui che giovedì scorso, 14 luglio, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Prato, sono riusciti a individuarlo e ad arrestarlo mentre cedeva una dose di cocaina ad un 47enne del luogo. Si tratta di un 34enne marocchino, clandestino. Dalla perquisizione sono saltate fuori altre 5 dosi della stessa sostanza e 200 euro. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Prato la mattina successiva. In attesa del processo l'uomo è stato rimesso in libertà con la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana al comando provinciale dei carabinieri.

Il servizio è scattato a seguito di alcune segnalazioni di alcuni cittadini di Vergaio sulla presenza sospetta, da qualche giorno, di un magrebino sconosciuto, notato alla guida di un’utilitaria incontrarsi nel piazzale adiacente la chiesa di San Martino con presunti tossicodipendenti. Quindi dopo alcuni servizi di osservazione da parte delle pattuglie in abiti civili, è stata effettivamente appurata l’attività di spaccio di cocaina del 34enne marocchino, il quale concordava gli appuntamenti con alcuni suoi clienti proprio nei pressi della chiesa. E' qui che è stato sorpreso in flagranza di reato la scorsa settimana. La notizia è stata diffusa solo ora per motivi investigativi.