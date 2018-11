02.11.2018 h 11:39 commenti

Spacciava droga, operaia arrestata dai carabinieri alla stazione centrale

In manette è finita una quarantottenne. Controllata, è stata trovata con 30 grammi di shaboo e 950 euro. Dopo la convalida dell'arresto, il rilascio: per la donna divieto di dimora a Prato e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Bologna, città nella quale vive

Spacciava shaboo e per questo è stata arrestata dai carabinieri di Prato che nella tarda serata del 31 ottobre l'hanno bloccata alla stazione centrale. La donna, un'operaia cinese di 48 anni residente a Bologna, è stata trovata in possesso di trenta grammi di shaboo e 950 euro in contanti. Droga e soldi erano nascosti nella borsa. Oggi, venerdì 2 novembre, la quarantottenne è comparsa davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora a Prato e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Bologna in attesa del processo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus