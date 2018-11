09.11.2018 h 18:31 commenti

Spacciatore sorpreso a nascondere eroina tra le piante di un giardino

L'intervento dei carabinieri in via Cilento: il pusher è stato arrestato e sono stati sequestrati otto involucri con all'interno lo stupefacente

Uno spacciatore nigeriano è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno sorpreso mentre nascondeva otto involucri di eroina nei pressi di alcune piante nei giardini di via Cilento. Il pusher è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nelle celle di sicurezza della Tenenza di Montemurlo in attesa di giudizio direttissimo. I militari tenevano d'occhio il giovane nell'ambito di una serie di controlli nelle zone ritenute più sensibili allo spaccio.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus