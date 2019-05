30.05.2019 h 15:26 commenti

Spacciatore preso in strada con mezzo chilo di eroina: la gente applaude i carabinieri

L'uomo è stato fermato nel pomeriggio di ieri in via Bologna. Ha tentato la fuga ma i militari lo hanno inseguito e bloccato. Nello zaino nascondeva l'eroina divisa in ovuli

Ha cercato di sfuggire al controllo dei carabinieri e, nella corsa, anche di disfarsi dello zainetto che portava in spalla e nel quale custodiva mezzo chilo di eroina divisa in ovuli. L'uomo, un nigeriano di 52 anni domiciliato a Milano, non è riuscito nell'intento ed è stato bloccato e arrestato tra gli applausi dei cittadini. E' successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 maggio, in via Bologna. Una pattuglia del Radiomobile, nel corso di un normale controllo della zona, si è imbattuta nel nigeriano che ha subito destato sospetti perché ha allungato il passo fino a cominciare una vera e propria corsa durante la quale ha cercato di buttare via lo zainetto. Alla fine è stato preso e controllato sotto gli occhi curiosi dei passanti e degli automobilisti che si sono fermati ad assistere alla scena. Tanti gli applausi per i carabinieri che hanno effettuato l'arresto. I militari hanno riportato lievi contusioni: il nigeriano, infatti, ha cercato in tutti i modi di evitare le manette e si è dimenato fino a ferire i carabinieri. La droga è stata sequestrata e ora si dovrà capire se l'uomo sia venuto a Prato per acquistarla o se invece l'abbia portata da Milano per spacciarla o se si tratti di un corriere. Il nigeriano è rinchiuso nel carcere della Dogaia.