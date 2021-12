18.12.2021 h 14:18 commenti

Spacciatore pendolare tra Campi Bisenzio e Prato: arrestato dalla polizia

L'uomo era seguito da tempo dai poliziotti della Squadra mobile che ieri sono entrati in azione bloccandolo vicino ai Gigli. Aveva con sé 73 grammi di cocaina, parte addosso e parte nascosti nel materasso, e 3.300 euro in contanti

Un cinquantaquattrenne marocchino, regolare in Italia, pregiudicato e residente a Campi Bisenzio, è stato arrestato ieri 17 dicembre dai poliziotti dell'Antidroga della Squadra mobile, che l'hanno bloccato vicino ai Gigli. L'uomo è sospettato di essere un corriere della droga nell’hinterland pratese. Secondo quanto accertato dopo giorni di pedinamenti e osservazioni, si spostava tra la provincia di Firenze e Prato utilizzando i mezzi pubblici, in modo da non essere tracciato e da mescolarsi con altri passeggeri. Una volta a Prato, spacciava prevalentemente nella zona del centro e del Soccorso dove probabilmente venivano riforniti altri micro-spacciatori.

Quando gli agenti della Mobile lo hanno fermato, l’uomo ha spontaneamente consegnato la droga che deteneva nelle tasche della giacca: 30 grammi di cocaina chiusa all’interno di un involucro di cellophane trasparente. Addosso aveva poi 3.300 euro in contanti, sequestrati in quanto ritenuti probabile provento dell’attività illecita. A casa del 54enne, poi, sono stati trovati altri 43 grammi di droga nascosti all’interno di un materasso.

Stamani si è svolto il processo per direttissima davanti al Tribunale di Firenze che ha convalidato l’arresto, disponendo contestualmente l’obbligo di dimora a Campi Bisenzio con permanenza serale nell’abitazione e con presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.