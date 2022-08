18.08.2022 h 12:09 commenti

Spacciatore in monopattino, nello zaino trovato un chilo di ketamina: arrestato 28enne

In manette un giovane fermato dai carabinieri in via Pistoiese. Oltre 60mila euro il valore di mercato dello stupefacente sequestrato

Per trasportare la droga si muoveva con il monopattino. Un cinese di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Prato dopo essere stato trovato in possesso di oltre un chilo di droga. Il giovane è stato fermato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 agosto, in via Pistoiese. Nello zaino che aveva in spalla, i militari hanno trovato due pacchetti sigillati con il silicone e contenenti complessivamente un chilo di ketamina. Il controllo è stato esteso all'abitazione del cinese: qui sono stati rinvenuti altri due grammi e mezzo della stessa sostanza stupefacente, 380 astucci di plastica usate come confezione per le dosi e qualche decina di euro che è stata ritenuta provento dell'attività di spaccio. La droga, se fosse finita sul mercato, avrebbe fruttato circa 60mila euro. Continua l'impegno dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti anche puntando sulle nuove modalità usate dagli spacciatori per passare inosservati.



