Spacciatore in monopattino in piazza dell'Università: preso e arrestato

Il pusher aveva con sé 30 grammi di cocaina e 1.250 euro in contanti. Alla vista dei poliziotti ha cercato di scappare ma è stato inseguito e bloccato in piazza Ciardi

Ancora un arresto della polizia in piazza dell'Università. E ancora una volta in manette è finito uno spacciatore. Si tratta di un 45enne algerino, domiciliato a Calenzano con precedenti per reati di natura sessuale e contro il patrimonio. L'uomo, verso mezzogiorno di ieri 22 novembre, stava transitando a bordo di un monopattino quando è stato notato dagli agenti di una Volante, impegnati in uno specifico servizio antispaccio nella zona del Serraglio. Alla vista dei poliziotti, lo straniero ha cercato la fuga ma è stato inseguito e bloccato in piazza Ciardi. Addosso aveva più di 30 grammi di cocaina e soldi in contanti pari a 1.250 euro, suddivisi in banconote da 50. Denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato quindi arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Edizioni locali collegate: Prato

