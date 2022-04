19.04.2022 h 16:33 commenti

Spacciatore in monopattino bloccato dalla polizia, nascondeva le dosi negli slip

L'uomo, già conosciuto dagli agenti per i suoi precedenti, era in viale Piave nel pomeriggio del giorno di Pasqua quando è stato fermato

E' stato fermato nel pomeriggio di Pasqua mentre in monopattino stava spacciando nelle vie del centro. Si tratta di un marocchino di 29 anni, volto noto alle forze di polizia e destinatario di un ordine del questore di lasciare l'Italia in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno. L'uomo è stato fermato da una pattuglia delle Volanti mentre sfrecciava in viale Piave con il monopattino, nonostante un tentativo di eludere il controllo. Una volta bloccato e perquisito, lo straniero è stato trovato con 15 grammi di hashish che nascondeva negli slip. Con sé aveva anche 360 euro in contanti, sequestrati al pari dello stupefacente in quanto ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato quindi denunciato con il sequestro del monopattino, sulla cui provenienza sono in corso le indagini.

