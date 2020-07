21.07.2020 h 13:46 commenti

Spacciatore fermato alla stazione centrale con ovuli pieni di eroina, arrestato dalla Squadra mobile

In manette è finito un trentaduenne incensurato. I poliziotti lo hanno visto scendere dal treno e lo hanno bloccato. Diversi gli ovuli recuperati subito, una cinquantina quelli ingeriti. L'uomo è ricoverato all'ospedale di Prato

Circa settecento grammi di eroina divisa in 65 ovuli, 50 ingeriti e il resto in parte nascosto negli slip e in parte infilato nell'ano. Un nigeriano di 32 anni, incensurato, richiedente protezione internazionale, è stato arrestato dalla Squadra mobile diretta dal dottor Alessandro Gallo. Le manette sono scattate nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 luglio, al termine di un'attività di controllo alla Stazione centrale di Prato. L'uomo è stato fermato dopo essere sceso da un treno. Perquisito, è stato trovato in possesso di nove ovuli contenenti un etto di eroina, mentre altri sei ovuli, per ulteriori 65 grammi, sono stati recuperati successivamente. I poliziotti hanno deciso di approfondire gli accertamenti e hanno accompagnato il trentaduenne in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto ad un esame che ha rilevato la presenza di altri 50 ovuli precedentemente ingeriti. Il nigeriano è stato ricoverato. A suo carico l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus