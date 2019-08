10.08.2019 h 11:12 commenti

Spacciatore di cocaina appena maggiorenne arrestato dai carabinieri

I militari hanno portato in carcere altri due stranieri. Il primo non ha rispettato il divieto di far rientro in provincia di Prato mentre il secondo deve scontare una condanna per una rapina commessa a Montemurlo nel 2015

I carabinieri della Tenenza di Montemurlo hanno arrestato un 18enne di origine marocchina ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri, 9 agosto, Il giovane è stato sorpreso dai militari mentre usciva da un campo incolto. Ha tentato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato immediatamente nonostante la resistenza opposta. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 20 ovuli di cocaina per un peso complessivo di circa 15 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Montemurlo a disposizione dell’autorità giudiziaria pratese. Sempre la Tenenza di Montemurlo, nelle stesse ore, ha arrestato un nigeriano di 30 anni che, sebbene sottoposto alla misura di non fare rientro nella provincia di Prato, girovagava in zona. L’autorità giudiziaria ha quindi provveduto ad aggravare la misura cautelare ordinando la sua custodia in carcere. E' finito dietro le sbarre anche un georgiano di 33 anni destinatario di un ordine di carcerazione per una rapina commessa a Montemurlo nel 2015. L'ordinanza è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Prato.

