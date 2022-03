18.03.2022 h 09:18 commenti

Spacciatore arrestato per la terza volta in due anni e sempre nella stessa strada

L'uomo stava cedendo una dose di cocaina ad una donna in via Lucca quando è stato bloccato dai carabinieri. Il giudice ha disposto per lui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Un marocchino 30enne, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato lo scorso 15 marzo dai carabinieri di Montemurlo che lo hanno colto in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina ad una consumatrice italiana. Ad indirizzare i militari sono state alcune segnalazioni pervenute alla centrale operativa dei carabinieri di Prato da alcuni residenti che avevano notato l’uomo, insieme ad altri connazionali, che da giorni spacciava nel quartiere, ma più in particolare in via Lucca a Prato.

E proprio qui sta la particolarità della vicenda. Per il pusher si tratta del terzo arresto per droga in due anni, tutti e tre operati dai militari della Tenenza di Montemurlo e tutti e tre eseguiti sempre in via Lucca.

Dopo l’arresto l’uomo è stato trattenuto in cella per poi comparire davanti al giudice che gli ha imposto la misura cautelare della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. La donna acquirente è stata invece segnalata alla Prefettura per i previsti provvedimenti amministrativi.