Spacciatore arrestato mentre cede cinque dosi di stupefacente

L'intervento dei carabinieri in piazza San Domenico stanotte. Il pusher era tenuto sotto controllo dai militari che sono entrati in azione cogliendolo in flagranza di reato

Secondo arresto in pochi giorni per i carabinieri del 6° Battaglione di Firenze, che stanno operando sul territorio pratese con una squadra di pronto intervento in supporto al comando provinciale.

In manette, stanotte 21 gennaio, è finito un pluripregiudicato marocchino 33enne colto in flagrante attività di spaccio dopo che aveva ceduto 5 dosi di hashish a due connazionali in piena piazza San Domenico L’uomo era già stato notato dai militari in atteggiamento sospetto, tanto che avevano deciso di monitorarne i movimenti fino a riuscire a coglierlo in fallo proprio mentre stava avvenendo il passaggio dello stupefacente.



