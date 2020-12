28.12.2020 h 13:58 commenti

Spacciatore arrestato dopo un inseguimento a piedi per le strade del centro

In manette un venticinquenne, bloccato il pomeriggio di Natale in via Protche con tre involucri contenenti eroina. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare dell'obbligo di firma

Ha tentato in tutti i modi di sfuggire alla polizia ma non ce l'ha fatta ed è stato arrestato. Protagonista un nigeriano di 25 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è finito in manette il pomeriggio di Natale, dopo un inseguimento cominciato in via Protche e finito in largo Carducci. Gli agenti sono intervenuti dopo aver visto il venticinquenne disfarsi di tre involucri contenenti – come è stato successivamente accertato – un grammo di eroina. Durante il controllo, il giovane si è ribellato ai poliziotti, li ha spintonati e si è dato alla fuga. Sul posto è stata fatta intervenire un'altra pattuglia e il nigeriano si è dovuto arrendere. L'arresto è stato convalidato dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato che ha disposto la scarcerazione e la misura cautelare dell'obbligo di firma.



