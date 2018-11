05.11.2018 h 16:21 commenti

Spacciatore arrestato dalla polizia municipale. Resta in carcere perché non ha un domicilio certo

L'uomo è stato fermato in via dell'Accademia e controllato visto che aveva con sé due biciclette. Dalla perquisizione è saltata fuori la sostanza stupefacente

Resta in carcere il palestinese arrestato nei giorni scorsi da una pattuglia della polizia municipale che lo ha trovato in possesso di un panetto di hashish dal peso di quasi 136 grammi. Stamani 5 novembre l'uomo, che ha 37 anni, è comparso davanti al giudice che ne ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, vista l'assenza di una dimora certa da parte dell'uomo.

L'arresto è avvenuto durante il normale servizio di controllo del territorio da parte della pattuglia, che si è concentrata in particolare in via dell’Accademia, dove sono stati segnalati episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno notato un uomo a bordo di una bicicletta con un'altra trasportata. Si trattava proprio del cittadino palestinese, pregiudicato e irregolare sul territorio italiano, che non è stato in grado di esibire alcun documento e di giustificare il possesso della bicicletta. Gli agenti lo hanno quindi perquisito ed è emersa la detenzione dell'hashish e di un taglierino. Da qui l'arresto.